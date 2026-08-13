Cane anziano lasciato al caldo in giardino. Denunciata per maltrattamenti

Una donna di 59 anni è stata denunciata per maltrattamento di animali a seguito degli accertamenti svolti dai Carabinieri di Misano Adriatico. I militari, allertati dalla segnalazione di alcuni cittadini allarmati dai guaiti provenienti dal giardino di un'abitazione, hanno trovato un cagnolino di piccola taglia e anziano in condizioni di evidente sofferenza. L'animale era riverso tra le sterpaglie, stremato dal caldo e incapace di rialzarsi. Una volta soccorso e liberato, ha reagito alle prime cure mostrando segni di miglioramento, anche se ancora molto provato. Le indagini hanno portato all'identificazione della proprietaria che è stata deferita alla Procura della Repubblica di Rimini.