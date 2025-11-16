  
Giornata Mondiale dei Poveri

Quasi 350 persone a tavola nelle strutture Caritas per un pranzo di condivisione

In foto: Il pranzo in Via Madonna della Scala
Il pranzo in Via Madonna della Scala
di Redazione   
Dom 16 Nov 2025 12:43 ~ ultimo agg. 13:01
In tanti per il pranzo comunitario promosso dalla Caritas Diocesana in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra in questa domenica. Un momento di condivisione a cui sono stati invitati non solo gli ospiti e i volontari, che quotidianamente frequentano la Caritas, ma anche i vicini di casa, i passanti e chiunque desiderasse unirsi. Tre i luoghi scelti, in via Madonna della Scala dove a tavola si sono seduti in 200, la Locanda 3 Angeli con 70 persone, altrettante sono arrivate alla causa Laudato sì in centro storico, per un totale di circa 350 persone. Ad aiutare nel servizio anche i volontari del Lions Club

In questa domenica in tante parrocchie e comunità si sono svolti momenti di preghiera, di sensibilizzazione e gesti solidali. Proprio ieri, sabato, si è svolta la Colletta Alimentare che anche quest'anno ha visto centinaia di volontari impegnati nella raccolta davanti ai supermercati della provincia.

