Quasi 1500 laurendi al Carrer Day organizzato dall'Alma Mater al Palacongressi

Sono stati oltre 1400 i laureandi che hanno approfittato dell'opportunità creata dal Career Day Alma Mater. Al Palacongressi di Rimini studenti e studentesse dei vari campus dell’Ateneo hanno potuto incontrare 64 realtà aziendali, 23 per la prima volta, interessate ad intercettare i loro profili. L’evento è stato realizzato nell’ambito del progetto “Reti e competenze, ponti fra Università e mondo del lavoro”, realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna.

All’evento ha aderito anche Confindustria Romagna con un’area collettiva ed è stata importante la collaborazione di Unirimini che ha previsto alcuni servizi per agevolare la partecipazione all’evento da parte di studenti e neolaureati. L'Alma Mater era presente con i referenti del servizio Job Placement e del servizio Orientamento al lavoro

La maggior parte delle aziende partecipanti (74%) ha almeno una sede in Emilia-Romagna, a dimostrazione del forte legame tra Ateneo e strutture imprenditoriali del territorio. Rispetto ai settori di attività economica, sono rappresentati vari ambiti merceologici, tra cui manifatturiero, alimentare, meccanica, chimica e farmaceutica. Tra i servizi si trovano ICT, consulenze ingegneristiche e manageriali, energetici, ricerca e selezione del personale, servizi socio-educativi. La maggioranza dei profili professionali richiesti dalle aziende sono nell’ambito delle lauree STEM, Economia e Statistica. Non mancano comunque posizioni anche per profili di diversi ambiti disciplinari, tra cui giurisprudenza, lingue, scienze politiche, scienze agro-alimentari e psicologia.