Videosorveglianza a Rimini. In arrivo 53 nuovo telecamere a Rimini sud

La Giunta comunale di Rimini nell’ultima seduta ha approvato il progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino attraverso la realizzazione di un sistema composto da 53 telecamere mirato a rendere più capillari le attività di controllo della circolazione stradale e presidio della sicurezza urbana.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato che interesserà il quadrante di Rimini Sud con telecamere “intelligenti” di lettura targhe OCR (Optical Character Recognition) affiancate da alcune telecamere ad alta definizione (di contesto) posizionate sulle intersezioni e svincoli strategici individuati dalla Polizia Locale in concerto con la Polizia Stradale. Nello specifico, è prevista l’installazione di 20 telecamere OCR di lettura targhe e 33 telecamere di videosorveglianza urbana di contesto, distribuite tra Bellariva e Miramare.

L’intervento, per un investimento di 1 milione di euro, rientra nel più ampio progetto City Vision per il monitoraggio dei principali accessi e svincoli viari. Si integrerà con altri interventi già realizzati o in corso di esecuzione da parte del Comune di Rimini, come Transit OK e Centro Sicurezza, oltre alle telecamere installate in corrispondenza del Parco del mare, delle opere del Psbo, in piazzale Toscanini, evitando ridondanza e massimizzando al tempo stesso le coperture degli impianti. Il controllo e la gestione delle immagini saranno esclusivamente riservati alle forze di pubblica sicurezza.

Si creerà una rete di distribuzione dati in fibra ottica ad anello per una lunghezza di circa 9km che andrà a coprire la zona di Rimini Sud, da via Cavalieri di Vittorio Veneto a via Rimembranze allacciandosi alle reti in fibra comunale esistenti già sul territorio.

Ad oggi la rete di videosorveglianza del Comune di Rimini conta 487 telecamere attive e 31 postazioni per la lettura targhe, con una significativa estensione realizzata nell'anno in corso: sono state infatti installate 122 nuove telecamere distribuite tra centro storico, quartieri esterni al centro città e zone e infrastrutture strategiche. Tra le aree interessate, si ricordano piazza Ferrari, il sottopasso tra le vie Curiel, Morri e Mazzini a Viserba, via Gradizza a Corpolò, il parco Don Tonino Bello, i nuovi tratti del Parco del Mare a Rimini sud, il parcheggio di piazza Marvelli e la Stazione.