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Progetto che divide

Ampliamento fiera. Nella notte compare un murales di protesta

In foto: il murales che contesta il progetto di ampliamento della Fiera
il murales che contesta il progetto di ampliamento della Fiera
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Redazione
   
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Chi si è recato giovedì mattina alla Fiera di Rimini per Ecomondo passando dall'ingresso sud si è probabilmente imbattuto in un murales comparso nella notte. L'immagine raffigura una lunga serie di lenzuoli con scritte di protesta contro il progetto di ampliamento del quartiere fieristico. Tra le frasi: "siamo ancora in tempo evitiamo il malcontento", "prima il rispetto poi il progetto", "più parchi e meno parking", "prima la salute poi se ne discute".


Proprio mercoledì sera il tema è stato affrontato nella trasmissione di Icaro TV Fuori dall'Aula nella quale sono state proposte la voce del comitato Osservatorio Ampliamento Fiera che contesta il progetto ma anche quella di CNA (col presidente Marco Polazzi) che come le altre associazioni e categorie invece lo sostiene. 

Una sintesi

https://www.icaroplay.it/programmi/ampliamento-fiera-le-voci-pro-e-contro-il-progetto/

La puntata integrale (dal minuto 17)

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/fuori-dallaula/fuori-dallaula-26-27-la-plastica-che-brucia-e-il-dibattito-sullampliamento-della-fiera/
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