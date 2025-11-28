sabato 29 novembre
Pulizia sul fiume Marecchia. Gli ambientalisti della Lipu in azione
di Redazione
Ven 28 Nov 2025 15:13 ~ ultimo agg. 19:20
Gli ambientalisti di Lipu Rimini tornano sugli argini del fiume Marecchia per ripulire gli argini. L'appuntamento è per sabato mattina alle 9, con punto di incontro al Ponte degli Scout.
L'invito della Lipu Rimini per voce della responsabile Arianna Lanci:
"Per prenderci cura del tratto urbano del fiume Marecchia e dei luoghi della nostra città dove la natura resiste. Per incontrare un fragile e prezioso ecosistema e i suoi abitanti. Per un gesto di attenzione, dal basso, condiviso e necessario. Gli scorsi due incontri sono stati importantissimi, non solo per la quantità immensa di rifiuti che abbiamo sottratto al mare, ma anche per aver preso atto della vastità di un problema di degrado e bracconaggio che abbiamo segnalato alla Polizia provinciale. Ci è stato assicurato che verranno intensificati i controlli di competenza e vigileremo affinché le cose possano migliorare.
Prima di iniziare la nostra camminata di pulizia ci prenderemo del tempo per ascoltare e osservare l’avifauna, perché il sentimento della meraviglia è sempre il nostro punto di partenza. Per chi vuole sarà possibile tesserarsi alla Lipu, anche per aiutare la nostra giovane realtà e le tante iniziative in cantiere!"
