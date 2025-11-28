Il Comitato Sant'Ermete e San Martino rinnova le richieste all'Amministrazione

Il Direttivo del Comitato di Cittadini Sant’Ermete e San Martino Cittadini chiede risposte a domande già sottoposte all'Amministrazione Comunale su diversi temi come ciclopedonale, vasca di laminazione, verde urbano. Le questioni poste dal Comitato:

1) E’ in corso la realizzazione di una ciclo pedonale a Casale di Sant’Ermete, Vorremmo ricevere il disegno del progetto definitivo da trasmettere agli iscritti al Comitato e conoscere quali strade verranno asfaltate a nuovo.

2) Chiediamo di conoscere i tempi stimati per la realizzazione della prevista vasca di laminazione per mettere in sicurezza la zona di Sant'Ermete

3) Chiediamo di valutare il divieto di transito per i mezzi pesanti nel centro abitato di Sant'Ermete (via Casale ) prendendo in considerazione la realizzazione di un senso unico e parcheggi lungo la strada nella zona centrale

4) Chiediamo una telecamera a San Martino ed una nel parcheggio di via delle Margherite

5) Chiediamo di aumentare la segnaletica (transenna) per il senso unico in via delle Margherite, al fine di evitare i rischi derivanti dai mezzi che non di rado procedono contro mano.

6) Chiediamo un WhatsApp tra il Direttivo del Comitato ed Il Comandante della Polizia Municipale (come con il precedente) per eventuali emergenze

7) Chiediamo la piantumazione di nuove piante, come previsto dai piani regolatori a suo tempo approvati, al posto dei quattro “monconi” di alberi tagliati perché non più in vita, di cui uno a nostro avviso molto pericoloso nel parco giochi, tutti nella zona del Parco di via delle Margherite

8) Chiediamo un incontro nei primi mesi del nuovo anno, per valutare le problematiche ed anche per avere notizie sulla realizzazione di opere private che impatteranno in modo significativo nelle Frazioni

Il commento. "L’astensionismo alle elezioni ha raggiunto livelli generalmente allarmanti, contemporaneamente, quasi ovunque, crescono i Comitati di Cittadini, che sono usualmente apolitici, quindi, rappresentativi di chiunque desideri partecipare con il solo fine di migliorare la qualità della vita dei territori “. I Comitati hanno quindi il “dovere” di proporre e gli organi istituzionali deputati, quello di analizzare, rispondere e confrontarsi “ .