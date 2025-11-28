  
5 giorni di unità

Esercizi spirituali a Valdragone con il Vescovo per i sacerdoti riminesi

In foto: il gruppo dei sacerdoti che hanno partecipato al presbiterio
il gruppo dei sacerdoti che hanno partecipato al presbiterio
di Redazione   
Ven 28 Nov 2025 16:47 ~ ultimo agg. 17:50
Si sono conclusi nel pomeriggio di venerdì alla casa di spiritualità di San Giuseppe a Valdragone di San Marino gli esercizi spirituali del clero della diocesi di Rimini. Al momento di preghiera e condivisione hanno partecipato 35 sacerdoti, la maggior parte diocesani e alcuni religiosi. Gli esercizi sono stati predicati da Monsignor Ermenegildo Manicardi, Vicario Generale della diocesi di Carpi e biblista, che è stato per anni anche insegnante al Seminario di Bologna, dove ha conosciuto diversi preti riminesi. Il tema scelto per gli Esercizi è stato il Vangelo di Matteo, che sarà quello che accompagnerà il prossimo anno liturgico dalla prima domenica di Avvento. "E' stato un momento di profonda unità - commenta il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi -. E' stato bello condividere sfumature spirituali significative per la vita di un sacerdote, tratte dal Vangelo che ci accompagnerà durante l'anno liturgico che stiamo per iniziare".

