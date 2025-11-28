l'attacco al gasdotto del 2022
Attentato Nord Stream. Estradato in Germania il 49enne arrestato nel riminese
Serhii Kuznietzov, il 49enne ucraino sospettato di essere coinvolto nell'attentato al gasdotto di Nord Stream del 2022 e arrestato lo scorso 21 agosto a Misano, è arrivato in Germania in seguito alla procedura di estradizione eseguita dall'Italia. Lo riferisce l'ANSA a seguito di conferma da un portavoce della procura federale tedesca. La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso del 49enne contro il provvedimento della Corte d'Appello di Bologna, confermando la consegna alla Germania. L'arresto era avvenuto su mandato europeo emesso dalle autorità tedesche.
