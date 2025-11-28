  
Indietro
menu
menu

l'attacco al gasdotto del 2022

Attentato Nord Stream. Estradato in Germania il 49enne arrestato nel riminese

In foto: Wiki Commons
Wiki Commons
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 28 Nov 2025 17:16 ~ ultimo agg. 17:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Serhii Kuznietzov, il 49enne ucraino sospettato di essere coinvolto nell'attentato al gasdotto di Nord Stream del 2022 e arrestato lo scorso 21 agosto a Misano, è arrivato in Germania in seguito alla procedura di estradizione eseguita dall'Italia. Lo riferisce l'ANSA a seguito di conferma da un portavoce della procura federale tedesca. La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso del 49enne contro il provvedimento della Corte d'Appello di Bologna, confermando la consegna alla Germania. L'arresto era avvenuto su mandato europeo emesso dalle autorità tedesche. 

Altre notizie
repertorio
nel 2025 criticità in Romagna

Blue Tongue. Marcello (FdI) sollecita la Regione sulle misure preventive
di Redazione
Via Casale Sant'Ermete
Ciclabile, verde, laminazione

Il Comitato Sant'Ermete e San Martino rinnova le richieste all'Amministrazione
di Redazione
@Giorgio Salvatori
30 novembre

Partono i "Winter Challenge" gli allenamenti in riva al mare
di Redazione
Stefano Zamagni
lunedì 1 dicembre

La crisi economica internazionale in un incontro con il professor Zamagni
di Redazione
Piazza Ferrari a Rimini
Interrogazione in Consiglio

Piazza Ferrari. Renzi lamenta la scomparsa del verde, la risposta della Montini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO