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Mercoledì incontro pubblico

PUG Santarcangelo, prorogata la scadenza per presentare osservazioni

In foto: il sindaco Sacchetti
il sindaco Sacchetti
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Redazione
   
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La Giunta di Santarcangelo ha prorogato al 28 ottobre la scadenza per la presentazione delle osservazioni al Pug. Per tutti i contenuti del Piano è possibile consultare la sezione dedicata sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.santarcangelo.rn.it/it/page/pug.

Intanto mercoledì 9 settembre alle ore 17 al Supercinema è in programma il terzo incontro pubblico dedicato al Piano urbanistico generale, con un focus sulla disciplina della proposta di Piano e le modalità per gli interventi diretti. Dopo l’introduzione da parte dell’assessora alla Pianificazione urbanistica ed Edilizia privata Angela Garattoni, Chiara Biagi, progettista del PUG ed esperta di valutazione e sostenibilità ambientale e territoriale, illustrerà il perimetro del territorio urbanizzato e l’articolazione del territorio rurale. Carlo Santacroce, progettista del PUG ed esperto di urbanistica, illustrerà invece la disciplina del Pug, la struttura e le innovazioni alla luce della legge regionale 24 del 2017 mentre la responsabile dell’Ufficio di piano nonché dirigente del settore territorio, Silvia Battistini, presenterà i casi di applicazione della disciplina del Piano negli interventi diretti. A seguire, Davide Eusebi, architetto e componente dell’ufficio di piano, illustrerà da disciplina del centro storico e degli edifici oggetti di tutela. Il pomeriggio di concluderà con un momento di confronto con il pubblico. L’incontro è aperto a tutte le persone interessate. 

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