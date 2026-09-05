Comicità, sociale, musica. Il teatro CorTe presenta la stagione teatrale
Sotto l'immagine del colibrì e con lo slogan "TUTTO SI MUOVE anche quando sembra immobile", il Teatro CorTe di Coriano svela la nuova stagione. Dal 14 novembre al 2 aprile, il cartellone proporrà 13 appuntamenti serali caratterizzati da una pluralità di linguaggi artistici: dalla comicità d'autore alla musica, passando per la prosa classica e il teatro civile.
L'apertura è affidata al comico Antonio Ornano, seguito dalle proposte comiche di Francesco Migliazza e Virgigno. Nel programma musicale ci sarà il debutto nazionale del nuovo tour di Chiara Galiazzo "Nuova Luce", l'antologia di successi firmata da Mario Lavezzi con Cristina Di Pietro, oltre all'appuntamento natalizio con il cantante statunitense Cedric Shannon Rives e la formazione Unlimited Praise Gospel Singers.
Centrale resta l'impegno verso il sociale. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità andrà in scena "La ballata di Romilda", mentre Debora Villa affronterà i temi della prevenzione della violenza di genere con lo spettacolo "Viva le donne". La chiusura del cartellone, coincidente con la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, vedrà l'esibizione della Mondaino Young Orchestra: parte dell'incasso sarà devoluta all'Associazione Rimini Autismo ODV.
Completano l'offerta le commedie con Martina Colombari e Marco Cavallaro, la rassegna domenicale per famiglie "A Teatro Ragazzi!" e un ciclo di sei matinée didattiche dedicate alle scuole.
Il calendario completo:
Sabato 14 novembre 2026
Antonio Ornano
(IN)GRATO
Venerdì 20 novembre 2026
Chiara Galiazzo
NUOVA LUCE
Sabato 5 dicembre 2026
Contamina APS
LA BALLATA DI ROMILDA
Sabato 12 dicembre 2026
Francesco Migliazza
NON LO SO ANCORA
Mercoledì 16 dicembre 2026
Gospel
CEDRIC SHANNON RIVES
and The Unlimited Praise Gospel Singers
Sabato 16 gennaio 2027
Mario Lavezzi e Cristina Di Pietro
UNA STORIA INFINITA
Sabato 06 febbraio 2027
Martina Colombari
VENERDI’ 13
Domenica 14 febbraio 2027
Clarissa Vichi Quartet
SOMETHING, per i BEATLES
Sabato 27 febbraio 2027
Virgigno con la gn
SI CAPISCE?
Domenica 07 marzo 2027
Debora Villa
VIVA LE DONNE
Sabato 13 marzo 2027
Nove Teatro
LA BISBETICA DOMATA
Sabato 20 Marzo 2027
Marco Cavallaro
UN AMORE DI PESO
Venerdì 2 aprile 2027
MYO BAND
Mondaino Young Orchestra in concerto
Commedie dialettali
Si rinnova e si rinvigorisce la collaborazione con Avis Comunale di Coriano per la rassegna di teatro in vernacolo delle compagnie amatoriali. Quest’anno saranno 5 gli appuntamenti in cartellone:
Domenica 17 gennaio 2027 ore 18:00 La Carovana – mat … me?
Domenica 24 gennaio 2027 ore 18:00 La Mulnela ‘La fameja “difituosa”’
Domenica 31 gennaio 2027 ore 18:00 Teatro Accademia "La Svanziga"
Domenica 7 febbraio 2027 ore 18:00 Jarmidied "Un sarà e' fiul de' pori Sugamèn ...!?"
Sabato 6 marzo 2027 ore 21:00 Quei dla cumedia ‘La cariera ad Don Cioch’
il ricavato verrà devoluto ad associazioni di volontariato e progetti di solidarietà del territorio.
INFORMAZIONI E ABBONAMENTI:
Per i nuovi abbonamenti la campagna sarà aperta da venerdì 11 settembre a venerdì 30 settembre
Gli abbonamenti si possono acquistare online:
Prevendita online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano
CorTe Coriano Teatro / Via Garibaldi 127 Coriano (RN) /
Prenotazioni tel. 329 9461660
Mail: direzione@fratelliditaglia.com – corianoteatro@gmail.com
www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano