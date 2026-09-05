Comicità, sociale, musica. Il teatro CorTe presenta la stagione teatrale

Sotto l'immagine del colibrì e con lo slogan "TUTTO SI MUOVE anche quando sembra immobile", il Teatro CorTe di Coriano svela la nuova stagione. Dal 14 novembre al 2 aprile, il cartellone proporrà 13 appuntamenti serali caratterizzati da una pluralità di linguaggi artistici: dalla comicità d'autore alla musica, passando per la prosa classica e il teatro civile.

L'apertura è affidata al comico Antonio Ornano, seguito dalle proposte comiche di Francesco Migliazza e Virgigno. Nel programma musicale ci sarà il debutto nazionale del nuovo tour di Chiara Galiazzo "Nuova Luce", l'antologia di successi firmata da Mario Lavezzi con Cristina Di Pietro, oltre all'appuntamento natalizio con il cantante statunitense Cedric Shannon Rives e la formazione Unlimited Praise Gospel Singers.

Centrale resta l'impegno verso il sociale. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità andrà in scena "La ballata di Romilda", mentre Debora Villa affronterà i temi della prevenzione della violenza di genere con lo spettacolo "Viva le donne". La chiusura del cartellone, coincidente con la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, vedrà l'esibizione della Mondaino Young Orchestra: parte dell'incasso sarà devoluta all'Associazione Rimini Autismo ODV.

Completano l'offerta le commedie con Martina Colombari e Marco Cavallaro, la rassegna domenicale per famiglie "A Teatro Ragazzi!" e un ciclo di sei matinée didattiche dedicate alle scuole.

Il calendario completo:

Sabato 14 novembre 2026

Antonio Ornano

(IN)GRATO

Venerdì 20 novembre 2026

Chiara Galiazzo

NUOVA LUCE

Sabato 5 dicembre 2026

Contamina APS

LA BALLATA DI ROMILDA

Sabato 12 dicembre 2026

Francesco Migliazza

NON LO SO ANCORA

Mercoledì 16 dicembre 2026

Gospel

CEDRIC SHANNON RIVES

and The Unlimited Praise Gospel Singers

Sabato 16 gennaio 2027

Mario Lavezzi e Cristina Di Pietro

UNA STORIA INFINITA

Sabato 06 febbraio 2027

Martina Colombari

VENERDI’ 13

Domenica 14 febbraio 2027

Clarissa Vichi Quartet

SOMETHING, per i BEATLES

Sabato 27 febbraio 2027

Virgigno con la gn

SI CAPISCE?

Domenica 07 marzo 2027

Debora Villa

VIVA LE DONNE

Sabato 13 marzo 2027

Nove Teatro

LA BISBETICA DOMATA

Sabato 20 Marzo 2027

Marco Cavallaro

UN AMORE DI PESO

Venerdì 2 aprile 2027

MYO BAND

Mondaino Young Orchestra in concerto

Commedie dialettali

Si rinnova e si rinvigorisce la collaborazione con Avis Comunale di Coriano per la rassegna di teatro in vernacolo delle compagnie amatoriali. Quest’anno saranno 5 gli appuntamenti in cartellone:

Domenica 17 gennaio 2027 ore 18:00 La Carovana – mat … me?

Domenica 24 gennaio 2027 ore 18:00 La Mulnela ‘La fameja “difituosa”’

Domenica 31 gennaio 2027 ore 18:00 Teatro Accademia "La Svanziga"

Domenica 7 febbraio 2027 ore 18:00 Jarmidied "Un sarà e' fiul de' pori Sugamèn ...!?"

Sabato 6 marzo 2027 ore 21:00 Quei dla cumedia ‘La cariera ad Don Cioch’

il ricavato verrà devoluto ad associazioni di volontariato e progetti di solidarietà del territorio.

INFORMAZIONI E ABBONAMENTI:

Per i nuovi abbonamenti la campagna sarà aperta da venerdì 11 settembre a venerdì 30 settembre

Gli abbonamenti si possono acquistare online:

Prevendita online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano

CorTe Coriano Teatro / Via Garibaldi 127 Coriano (RN) /

Prenotazioni tel. 329 9461660

Mail: direzione@fratelliditaglia.com – corianoteatro@gmail.com

www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano