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Riccione, cantiere da ottobre

Parte la messa in sicurezza di viale Circonvallazione, Giulio Cesare, Ghetto Rio

In foto: cantieri a Riccione
cantieri a Riccione
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Redazione
   
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La messa in sicurezza di viale Circonvallazione, viale Giulio Cesare e del quartiere Ghetto del Rio a Riccione entra nella fase operativa. L'amministrazione comunale si appresta infatti ad affidare i lavori per un investimento complessivo di oltre 100mila euro, destinato al potenziamento dell'illuminazione pubblica e alla tutela dei percorsi ciclopedonali. L'avvio dei cantieri è fissato per il mese di ottobre, quando prenderanno il via le lavorazioni sul primo snodo dell'intervento, integrandosi con le opere già in corso per la realizzazione del grande anello ciclopedonale.
L'intervento partirà dal primo cantiere in viale Circonvallazione, all'intersezione con corso Fratelli Cervi nei pressi del centro commerciale Perla Verde. In questo punto verrà installato il sistema ad alta visibilità "Sicur-Led", provvisto di ottiche dedicate, segnali luminosi bifacciali e lampeggianti a led ambra pensati per mettere in risalto la presenza di pedoni e ciclisti nelle ore serali e notturne, affiancato da una nuova segnaletica orizzontale su fondo rosso.
Toccherà poi al tratto compreso tra viale Romagna e il ponte Romano dove si procederà alla sostituzione di tutti i pali della luce e all'interramento delle linee di alimentazione elettrica aeree. Infine, l'estensione della rete di pubblica illuminazione nel quartiere Ghetto del Rio, sul lato monte di viale Giulio Cesare, con l'installazione di nuovi punti luce a led a basso consumo in un'area finora sprovvista.
Tutte le opere affiancheranno il completamento della nuova infrastruttura ciclopedonale da 1,8 chilometri destinata a collegare il centro sportivo, il polo scolastico, il quartiere San Lorenzo e la zona mare, la cui conclusione definitiva è prevista entro i primi mesi del 2027.

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