“Curatori per un giorno”. La Cineteca di Rimini ripropone la call per i giovani

Dopo il positivo riscontro della prima edizione, torna “Curatori per un giorno”, il progetto promosso dalla Cineteca del Comune di Rimini che invita le giovani generazioni a diventare protagoniste della programmazione cinematografica cittadina.

La call è rivolta ai giovani maggiorenni che, alla data del 20 settembre 2026, non abbiano ancora compiuto 31 anni. Saranno selezionati sei partecipanti, ciascuno dei quali avrà la possibilità di ideare una serata della Cineteca : scegliere un film significativo del proprio percorso culturale, spiegare le ragioni della proposta e presentarlo al pubblico prima della proiezione. Non soltanto la possibilità di indicare un titolo, ma l’occasione di costruire e condividere una proposta culturale, trasformando per una sera una passione personale in un’esperienza collettiva.

La Cineteca Comunale accompagnerà i sei giovani curatori nell’organizzazione e nella promozione degli appuntamenti. Le proiezioni si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2026, secondo un calendario che sarà definito al termine della selezione.

La partecipazione è gratuita. Le candidature potranno essere presentate da lunedì 7 settembre fino alle ore 23.59 di domenica 20 settembre 2026, esclusivamente attraverso il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rimini e sui canali della Cineteca Comunale, del Fellini Museum e di Rimini Cultura.

Questo il modulo: Le candidature saranno valutate tenendo conto dell’originalità e della qualità della proposta, dell’interesse culturale del film, della coerenza con le finalità del progetto e della concreta possibilità di reperire l’opera e acquisirne i diritti di proiezione. Non potranno essere proposti film usciti nelle stagioni cinematografiche 2025/2026 e 2026/2027.. Le candidature potranno essere presentate da lunedì 7 settembre fino alle ore 23.59 di domenica 20 settembre 2026, esclusivamente attraverso il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rimini e sui canali della Cineteca Comunale, del Fellini Museum e di Rimini Cultura.Questo il modulo: https://forms.cloud.microsoft/e/8C6mYf7i6S