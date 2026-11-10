PSBO: nel cantiere di via Alessandrini entra in azione la talpa

È partito lo scavo del nuovo collettore, uno degli interventi più rilevanti del PSBO di Rimini, il piano realizzato da Comune di Rimini e Gruppo Hera per migliorare la qualità delle acque e la sicurezza idraulica del territorio.

È entrata in funzione nel cantiere di via Alessandrini la "talpa" che realizzerà la Dorsale AUSA, una delle opere strategiche del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) di Rimini. Il nuovo collettore consentirà di potenziare il sistema fognario cittadino, migliorando la gestione delle acque meteoriche e contribuendo a ridurre ulteriormente gli scarichi in mare.

La grande trivella è arrivata nei giorni scorsi in cantiere e hanno preso il via le operazioni di scavo con tecnologia microtunneling (No Dig), una tecnica - spiega Hera - che permette di realizzare il nuovo collettore nel sottosuolo senza ricorrere a estesi scavi a cielo aperto. I lavori sono curati da Heratech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, che segue la realizzazione dell'opera nell'ambito degli interventi previsti dal PSBO. Una soluzione che permette di ridurre l'impatto dei lavori sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei residenti, limitando rumori, polveri e occupazioni della carreggiata.

Parallelamente proseguono gli interventi lungo il litorale sud: a Rivazzurra è in corso la realizzazione della vasca di accumulo e laminazione della fossa Rodella, mentre a Bellariva avanzano i lavori della vasca di prima pioggia e laminazione della fossa Colonnella 2. Le due opere, che saranno completate entro il 2027, consentiranno di eliminare definitivamente i divieti di balneazione collegati agli sfioratori Rodella, Colonnella 1 e Colonnella 2, aumentando al tempo stesso la capacità di accumulo delle acque meteoriche e la protezione idraulica del territorio. Come già avvenuto per gli altri interventi del PSBO, anche i 2 nuovi presidi della zona sud saranno integrati nel progetto del Parco del Mare, con la realizzazione di belvedere panoramici e spazi pubblici fruibili da cittadini e turisti.