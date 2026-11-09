Lite per un parcheggio degenera. L'accusa: "Mi ha puntato contro una pistola"

Una lite estiva per un parcheggio conteso a Rivazzurra rischia di trasformarsi in un processo penale. I fatti risalgono al 9 agosto del 2024, quando un residente della zona, un riminese di 49 anni, aveva posizionato due cassette di plastica davanti alla propria abitazione, in un tratto con divieto di sosta, per evitare i parcheggi selvaggi.

L'ostacolo era stato però rimosso a calci da un automobilista di nazionalità albanese, determinato a parcheggiare la propria vettura lì. Il gesto aveva subito fatto scattare l'accesa reazione del proprietario di casa: secondo l'automobilista, dopo pesanti insulti e la frase "aspetta qui che ti faccio vedere io", il 49enne sarebbe entrato nell'abitazione e uscito dopo pochi secondi impugnando un revolver. Una ricostruzione, questa, fermamente contestata dall'indagato. L'uomo, titolare di un regolare porto d'armi e assistito dall'avvocato Andrea Muratori, nega di aver mostrato armi da fuoco e sostiene di aver avuto con sé soltanto una pistola-spray al peperoncino per autodifesa.



A seguito della querela presentata dall'automobilista, la Procura di Rimini ha contestato il reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma e dai futili motivi. Il nodo centrale del caso verrà affrontato il primo dicembre nell'udienza predibattimentale, dove la difesa cercherà di ottenere una sentenza di non luogo a procedere grazie alle testimonianze di alcuni presenti. In caso contrario il riminese si vedrebbe costretto ad affrontare il processo.