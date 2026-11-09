  
Indietro
menu
menu

a rischio processo

Lite per un parcheggio degenera. L'accusa: "Mi ha puntato contro una pistola"

In foto: Il tribunale di Rimini
Il tribunale di Rimini
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una lite estiva per un parcheggio conteso a Rivazzurra rischia di trasformarsi in un processo penale. I fatti risalgono al 9 agosto del 2024, quando un residente della zona, un riminese di 49 anni, aveva posizionato due cassette di plastica davanti alla propria abitazione, in un tratto con divieto di sosta, per evitare i parcheggi selvaggi.

L'ostacolo era stato però rimosso a calci da un automobilista di nazionalità albanese, determinato a parcheggiare la propria vettura lì. Il gesto aveva subito fatto scattare l'accesa reazione del proprietario di casa: secondo l'automobilista, dopo pesanti insulti e la frase "aspetta qui che ti faccio vedere io", il 49enne sarebbe entrato nell'abitazione e uscito dopo pochi secondi impugnando un revolver. Una ricostruzione, questa, fermamente contestata dall'indagato. L'uomo, titolare di un regolare porto d'armi e assistito dall'avvocato Andrea Muratori, nega di aver mostrato armi da fuoco e sostiene di aver avuto con sé soltanto una pistola-spray al peperoncino per autodifesa.

A seguito della querela presentata dall'automobilista, la Procura di Rimini ha contestato il reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma e dai futili motivi. Il nodo centrale del caso verrà affrontato il primo dicembre nell'udienza predibattimentale, dove la difesa cercherà di ottenere una sentenza di non luogo a procedere grazie alle testimonianze di alcuni presenti. In caso contrario il riminese si vedrebbe costretto ad affrontare il processo. 

Altre notizie
Lo scooter incidentato sull'asfalto
incidente a santarcangelo

Finisce fuori strada in scooter, 37enne trasportato d'urgenza a Cesena
di Lamberto Abbati
repertorio (@Pexels)
la lente dell'ufficio tributi

Dai controlli sul catasto spuntano abitazioni economiche con piscine, spa volley
di Redazione
Un'azione di gioco
Volley C Femminile

La Projet System sconfitta in casa dal Massa Volley
di Icaro Sport
The Rimineser
Libri da queste parti

'The Rimineser' diventa un libro. La presentazione alla Gambalunga
di Redazione
Il riscaldamento
Il punto sull'Eccellenza

Il Castenaso risponde al Rimini e rimane a -6, lo Young muove la classifica
di Matteo Parma
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO