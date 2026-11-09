Dai controlli sul catasto spuntano abitazioni economiche con piscine, spa volley

Abitazioni che al catasto risultavano come “economiche” quando in realtà erano ville dotate di piscina, spa, in un caso anche zona wellness e campo da volley attrezzato. O ancora, una villetta accatastata come ancora in corso di costruzione ma già terminata e utilizzata da tempo.

Sono alcuni dei casi più ‘eclatanti’ emersi dalle verifiche condotte dall’ufficio tributi del Comune di Rimini nell’ambito di un progetto predisposto per individuare le situazioni che presentano differenze significative fra lo stato di fatto e quello risultante negli archivi catastali. Questa attività si fonda sull’incrocio delle banche dati di diversi settori del Comune (tributi, Sit, ufficio tecnico) e si concentra in particolare su quegli immobili, che pur risultando qualificati come abitazioni popolari, risultavano dotati di servizi aggiuntivi tali da essere collocati in altra categoria catastali con rendita ben più alta.

Nell’eseguire questi controlli, gli uffici si sono trovati di fronte ad alcuni casi di evidente differenza: una villetta accatastata in categoria A/3 (abitazione di tipo economico), con un grande giardino alberato e annessa piscina; un’altra villetta con piscina riscaldata, ampia zona wellness, corte a verde di oltre 5mila mq e persino un campo da beach volley attrezzato; un’altra, anch’essa come la precedente accatastata in categoria non di pregio, con anche la sauna in locale esterno separato, da destinare poi ad affitti brevi; infine una villetta terminata e già da tempo utilizzata che risultava accatastata come ancora in corso di costruzione. Alcune verifiche hanno interessato anche gli alberghi, con la rilevazione di ampliamenti non dichiarati e piscine non accatastate. In un caso un intero piano risultava con stanze adibite a ripostigli, mentre venivano regolarmente utilizzate.

Così come nelle altre attività di recupero dell’evasione, anche nel caso della perequazione catastale il Comune invita il cittadino a regolarizzare spontaneamente la propria situazione. Attraverso la regolarizzazione spontanea il Comune di Rimini ha già recuperato circa 150.000 di imposta IMU. Nei casi in cui non avvenga l’ottemperanza spontanea, l’ente trasmette gli atti alla competente Agenzia delle Entrate-Territorio gli atti, affinché possa agire in surroga, con costi a carico del soggetto inadempiente.