Finisce fuori strada in scooter, 37enne trasportato d'urgenza a Cesena

Grave incidente stradale lungo via Santarcangiolese, nel territorio comunale clementino. Un uomo di 37 anni si trova ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato poco prima della mezzanotte, nella notte tra sabato e domenica. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Locale dell'Unione della Valmarecchia, l'uomo, in sella a un Honda Sh 125, per cause ancora in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo carambolando sull'asfalto.

Sul posto sono prontamente accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, con i sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito per poi trasportarlo d'urgenza a Cesena. Nell'incidente non risultano coinvolti altri mezzi, e sono attualmente in corso gli accertamenti di rito per ricostruire con esattezza la dinamica.