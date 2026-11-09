Carceri. A Rimini e in Regione i numeri parlano sempre di sovraffollamento
Nelle carceri italiane, comprese quelle emiliano romagnole, restano pesanti problemi di sovraffollamento. Lo documenta il Report mensile di Ottorighe, costruito sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e sulle schede di trasparenza del Ministero della Giustizia.
Nelle carceri italiane il numero dei posti resta uguale, mentre i detenuti nell’ultimo anno sono cresciuti. A ottobre 2026 nelle carceri italiane ci sono 66.285 persone detenute, 2.786 in più rispetto al 31 dicembre 2025 (più 4,4 per cento). Nello stesso periodo i posti regolamentari sono passati da 51.277 a 51.283: sei in più.
Anche in Emilia Romagna la situazione resta critica: con 4.115 persone detenute in 10 istituti, a fronte di 2.782 posti realmente disponibili per un tasso di affollamento del 147,9%. Solo nella struttura di Castelfranco Emilia i detenuti non superano la capienza. In Emilia Romagna i detenuti che vivono in istituti sovraffollati sono il 97,6%.
A ottobre 2026 a Rimini risultavano 161 detenuti per 110 posti realmente disponibili con un tasso di affollamento reale 146,4%. Gli stranieri sono il 45,3% del totale. Rispetto a ottobre 2025 (161) ci sono sette detenuti in meno, mentre a febbraio c’è stato un picco di 178.
Rimini è al 92° posto su 189 istituti italiani per tasso di affollamento reale e al 6° su 10 in Emilia-Romagna.