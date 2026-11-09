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il report di Ottorighe

Carceri. A Rimini e in Regione i numeri parlano sempre di sovraffollamento

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Redazione
   
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Nelle carceri italiane, comprese quelle emiliano romagnole, restano pesanti problemi di sovraffollamento. Lo documenta il Report mensile di Ottorighe, costruito sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e sulle schede di trasparenza del Ministero della Giustizia.

Nelle carceri italiane il numero dei posti resta uguale, mentre i detenuti nell’ultimo anno sono cresciuti. A ottobre 2026 nelle carceri italiane ci sono 66.285 persone detenute, 2.786 in più rispetto al 31 dicembre 2025 (più 4,4 per cento). Nello stesso periodo i posti regolamentari sono passati da 51.277 a 51.283: sei in più.

Anche in Emilia Romagna la situazione resta critica: con 4.115 persone detenute in 10 istituti, a fronte di 2.782 posti realmente disponibili per un tasso di affollamento del 147,9%. Solo nella struttura di Castelfranco Emilia i detenuti non superano la capienza. In Emilia Romagna i detenuti che vivono in istituti sovraffollati sono il 97,6%.
A ottobre 2026 a Rimini risultavano 161 detenuti per 110 posti realmente disponibili con un tasso di affollamento reale 146,4%. Gli stranieri sono il 45,3% del totale. Rispetto a ottobre 2025 (161) ci sono sette detenuti in meno, mentre a febbraio c’è stato un picco di 178.
Rimini è al 92° posto su 189 istituti italiani per tasso di affollamento reale e al 6° su 10 in Emilia-Romagna.

I dati completi su Ottorighe.

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