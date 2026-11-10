Nidi d’infanzia a Riccione, rette dimezzate per le famiglie a reddito basso

La giunta comunale di Riccione ha varato per l’anno educativo 2026/2027 il nuovo piano di abbattimento delle rette per la frequenza dei nidi d’infanzia comunali e dei posti in convenzione presso l’Ipab Ceccarini con uno stanziamento complessivo che sfiora i 107mila euro.

Nello specifico, la misura introdotta dalla giunta prevede che su 155 bambini iscritti ai nidi comunali il 69%, corrispondente alle famiglie con Isee più basso, possa di fatto accedere al servizio a titolo del tutto gratuito grazie all’azione combinata del contributo regionale e dei rimborsi Inps, con la quota più alta che, al netto dei sostegni, non supererà gli 85 euro mensili.

La scelta introdotta per il nuovo anno adotta un unico criterio lineare applicato direttamente sulla tariffa a beneficio delle prime ventisei fasce di reddito per tutti i residenti con soglia Isee fino a 26 mila euro, sia per il tempo pieno sia per il tempo ridotto. All’atto pratico la spesa per le famiglie non subisce alcuna variazione rispetto al passato: per i nuclei al di sotto dei 16 mila euro la quota restante viene infatti regolarmente recuperata e rimborsata tramite il contributo statale erogato dall’Inps su richiesta dei genitori. L’azione combinata tra l’abbattimento diretto sulla tariffa e l’intervento dell’Inps assicura così la totale invarianza dei costi a carico delle famiglie.

“In un tempo segnato da un progressivo decremento delle nascite, la cura della prima infanzia diventa il termometro della salute di una comunità – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Scuola, Sandra Villa –. Se vogliamo incoraggiare i giovani a costruirsi una famiglia, dobbiamo mettere in pratica in aiuti tangibili: abbattere i costi di frequenza dei nidi e tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, a partire da quelle più fragili, è la prima risposta a questa emergenza demografica. Vogliamo che l’accesso ai servizi per l’infanzia sia un diritto semplice e senza burocrazia, garantito da un’offerta educativa che continua a distinguersi per qualità e attenzione alla persona”.

Per accedere all’agevolazione non occorre presentare alcuna richiesta formale: la riduzione viene applicata in automatico direttamente sulla bolletta mensile a partire dal mese di consegna dell’attestazione Isee in corso di validità. L’amministrazione comunale condurrà verifiche periodiche sull’andamento della spesa e, qualora dal monitoraggio dovessero emergere quote residue rispetto alle risorse assegnate, la giunta valuterà la possibilità di incrementare ulteriormente le agevolazioni a favore delle famiglie.