Psbo in piazzale Toscanini . Per sette mesi chiuso un tratto del Lungomare

I lavori del PSBO in piazzale Toscanini a Miramare richiederanno da lunedì 29 settembre 2025 fino al 15 maggio 2026, una serie di modifiche alla viabilità su un tratto del Lungomare Di Vittorio per consentire la realizzazione del nuovo presidio idraulico. Sarà necessario spostare le reti dell'acquedotto e sarà posizionato un nuovo collettore per il collegamento tra gli impianti Colonnella 1 e Colonnella 2, per migliorare la gestione delle acque meteoriche e prevenire allagamenti

Nel tratto del Lungomare compreso tra Via Benizzi (esclusa) e via, “Roma 1972” (inclusa) il traffico veicolare sarà interdetto. Anche le vie E la Nave Va e Amarcord saranno totalmente chiuse nel loro tratto terminale. In fase di allestimento del cantiere sarà verificata la possibilità di mantenere un passaggio ciclopedonale sul marciapiede lato monte del tratto di lungomare interdetto. Durante il periodo di chiusura, sarà sempre garantito l'accesso ai mezzi di soccorso e di polizia. Sarà inoltre consentito il transito ai veicoli diretti alle attività ricettive ed economiche situate nel tratto interessato, così come ai veicoli diretti all'istituto scolastico Karis Foundation.