Caos sulla linea Rimini-Bologna. Circolazione bloccata alla stazione di Faenza

La circolazione ferroviaria sulla linea Rimini-Bologna è in tilt per la temporanea interruzione alla stazione di Faenza. La stazione è stata chiusa a causa di un treno che, secondo le prime informazioni, starebbe perdendo del gpl. Sul posto al lavoro i Vigili del Fuoco

Aggiornamento: Ore 10:45 Dalle ore 10:45 a seguito del nulla osta dei Vigili del Fuoco la circolazione ferroviaria nella stazione di Faenza, sulla linea Bologna - Rimini è tornata regolare. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti medi di 30 minuti, con punte fino a 60 minuti, limitazioni sul percorso o cancellazioni.