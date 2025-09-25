  
problema risolto alle 10,45

Caos sulla linea Rimini-Bologna. Circolazione bloccata alla stazione di Faenza

di Redazione   
Gio 25 Set 2025 10:17 ~ ultimo agg. 11:51
La circolazione ferroviaria sulla linea Rimini-Bologna è in tilt per la temporanea interruzione alla stazione di Faenza. La stazione è stata chiusa a causa di un treno che, secondo le prime informazioni, starebbe perdendo del gpl. Sul posto al lavoro i Vigili del Fuoco

Aggiornamento: Ore 10:45

Dalle ore 10:45 a seguito del nulla osta dei Vigili del Fuoco la circolazione ferroviaria nella stazione di Faenza, sulla linea Bologna - Rimini è tornata regolare. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti medi di 30 minuti, con punte fino a 60 minuti, limitazioni sul percorso o cancellazioni.

