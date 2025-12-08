Professioni nella messa di chiusura del centenario delle Sorelle dell'Immacolata

Un giorno speciale per la comunità ecclesiale riminese e per le Sorelle dell'Immacolata di don Masi che celebrano la chiusura del centenario di Fondazione della famiglia religiosa con le professioni solenni di cinque suore: Sr Margarita Tefa Anaet, Sr Imelda Leba Hayon, Sr Klemensia Pare, Sr Franceliana Tiwe e Sr Hermina Markus Waha. La celebrazione eucaristica è in programma oggi, 8 dicembre, in Basilica Cattedrale alle17.30 e sarà presieduta dal Vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi. La messa sarà proposta in diretta su Icaro TV.

Un modo speciale che apre al futuro dell'istituto religioso, che da cento anni a questa parte è a servizio della comunità riminese, in modo particolare di Miramare dove è nato e cresciuto, e di tutto il mondo con le sue esperienze missionarie.