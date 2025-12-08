  
Investimento da 316mila euro

Manutenzione straordinaria per le scuole Alba Adriatica e Gabbiano

In foto: la scuola il Gabbiano
la scuola il Gabbiano
di Redazione   
Lun 8 Dic 2025 11:41 ~ ultimo agg. 11:45
Saranno coinvolti in un piano di manutenzione straordinaria per più di 316 mila euro due due plessi scolastici di Rimini: la Scuola Primaria Alba Adriatica e la Scuola dell’Infanzia e Nido Il Gabbiano. La Giunta ha approvato l'investimento che prevedere per:
 
Scuola Primaria Alba Adriatica
I lavori riguarderanno la copertura dell’edificio e le aree interne interessate più esposte agli agenti esterni, con interventi mirati a garantire maggiore comfort e sicurezza. Particolare attenzione sarà dedicata al giardino, dove verranno introdotte soluzioni drenanti per rendere l’area esterna più fruibile e accogliente anche in caso di piogge intense.
 
Scuola Infanzia e Nido Il Gabbiano
Il progetto punta a valorizzare gli spazi esterni del plesso attraverso interventi mirati in diverse aree. Il vecchio manto sintetico sarà sostituito con nuove soluzioni più adatte alle attività dei bambini, garantendo superfici più funzionali e confortevoli. Per migliorare la fruibilità anche in caso di piogge, verranno realizzate trincee drenanti, mentre l’area ambientale sarà riqualificata per offrire un contesto più ordinato, sicuro e accogliente. Grazie a questi interventi, gli spazi esterni diventeranno luoghi di migliore accesso e fruibilità.
