Per "I Luoghi dell'Anima" Monica Guerritore premiata al Fulgor

La sesta edizione dei Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival inaugura con un evento speciale dedicato a Monica Guerritore, una delle attrici più ammirate del panorama cinematografico italiano. L'appuntamento, in programma martedì 9 dicembre alle 21.00 al Cinema Fulgor di Rimini, vedrà la Guerritore protagonista di un incontro pubblico che precederà la proiezione di Anna, suo film di debutto alla regia e omaggio ad Anna Magnani.

Durante la serata, Monica Guerritore riceverà il Premio Speciale Luoghi dell'Anima, un riconoscimento per la sua carriera e per l'impegno nella valorizzazione culturale attraverso l'arte cinematografica. Anna è anche un omaggio alla memoria, al legame indissolubile tra artisti e luoghi, valori che il festival promuove con grande passione sull’onda della poetica di Tonino Guerra. Espressione di come il cinema possa entrare in sintonia con la memoria dei luoghi e di chi se ne fa portavoce.

Monica Guerritore, interprete versatile e di grande talento e carisma, porta sul grande schermo una storia profondamente intima e avvincente, incentrata sulla leggendaria Anna Magnani. Il film esplora un momento cruciale: la notte del 21 marzo 1956, quando vinse l'Oscar con La rosa tatuata per la sua interpretazione. Con questo film, presentato in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, la Guerritore non solo firma la sua regia ma si fa anche portatrice di una narrazione che restituisce tutta la grandezza e la vulnerabilità della Magnani, una delle interpreti più straordinarie del cinema mondiale.

Il festival proseguirà dal 10 al 14 dicembre con una serie di proiezioni, masterclass e incontri, esplorando l'intreccio tra cinema, paesaggio e poesia, in un percorso che invita il pubblico a guardare i luoghi non solo per ciò che appaiono, ma per ciò che custodiscono di profondo e invisibile.

La sesta edizione dei Luoghi dell’Anima vede la partecipazione di Margherita Buy, presidente di giuria, Pier Giorgio Bellocchio, Pino Corrias, Franco Arminio Francesco Costabile, Ippolita Di Majo, Karen Di Porto, Matteo Garrone, Lodo Guenzi, Willie Peyote, Alissa Jung, Mario Martone, Giuseppe Piccioni, Massimo Pulini, Giulio Scarpati, Massimo Vigliar, Giorgio Leopardi, Margherita Spampinato e Gilberto Urbinati.