Trova borsa con ingente somma di denaro e la consegna ai carabinieri

In foto: Caterina Bonazza a destra insieme alla proprietaria della borsa
di Redazione   
Lun 8 Dic 2025 11:26
Ha trovato una borsa per strada e senza esitare un attimo ha deciso di portarla ai carabinieri. Una storia di grande civiltà è quella che ha visto protagonista  un'insegnante delle scuole superiori di Rimini, Caterina Bonazza, originaria della provincia di Ferrara in città per motivi professionali. La ragazza ha notato la borsa e e si è accorta che all'interno c'era un ingente somma di denaro, documenti ed effetti personali. Subito l'ha portata alla Stazione dei Carabinieri per consegnare il tutto. Mentre i militari la elogiavano per l’onestà dimostrata, è arrivata in caserma la proprietaria della borsa, una giovane di origini sarde che vive a Rimini per lavoro, per sporgere denuncia per lo smarrimento.

La coincidenza perfetta ha creato un momento di intensa emozione: dopo un attimo di stupore, le due giovani si sono abbracciate, visibilmente sollevate. La ragazza sarda ha ringraziato con commozione la sua benefattrice, sottolineando il valore fondamentale del gesto.

"L’onestà - ha detto Caterina - è sempre stata un pilastro della mia vita: ciò che facciamo, bene o male, prima o poi torna indietro". Un episodio che mette in luce il volto più autentico e positivo della città, dove, tra cittadini e lavoratori di ogni provenienza, la solidarietà e il rispetto reciproco sanno ancora emergere con forza.

