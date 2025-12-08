A Riccione voucher fino a 200 euro per bambini e ragazzi che praticano sport

A Riccione un aiuto economico per sostenere le attività sportive dei più piccoli. L'amministrazione comunale ha stanziato 30.000 euro per l'erogazione di voucher destinati a coprire parte dei costi. Il valore di ciascun voucher sarà determinato in un range compreso tra 150 euro e 200 euro, da definire in base al numero complessivo delle richieste pervenute. I destinatari finali del beneficio sono i giovani residenti nel comune di Riccione che pratichino attività sportiva fino al 30 giugno 2026. L'iniziativa si rivolge in particolare ai nati tra il 01.01.2009 e il 31.12.2019. Particolare attenzione è riservata ai giovani con disabilità certificata, per i quali la fascia d'età è estesa fino ai nati nel 1999.

L'assegnazione è vincolata al rispetto di precise soglie Isee: il nucleo familiare dovrà presentare un'attestazione Isee 2024 ordinaria compresa fino a 17.000 euro, limite che si eleva fino a 28.000 euro in caso di presenza di figli disabili. I contributi saranno erogati alle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti in città, una volta che avranno rendicontato i voucher utilizzati dai beneficiari.

“Con questo intervento vogliamo garantire a tutti i giovani riccionesi il diritto di praticare sport, senza che le condizioni economiche della famiglia rappresentino un ostacolo - dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola -. Lo sport è un elemento di crescita, inclusione e benessere, e sostenere le famiglie significa investire sul futuro della nostra comunità. Allo stesso tempo, intendiamo rafforzare il ruolo prezioso svolto dalle società sportive del territorio, che quotidianamente accompagnano bambini e ragazzi in percorsi educativi di valore” .