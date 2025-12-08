Valore Romagna diventa Solidale e sostiene le associazioni del territorio

Valore Romagna diventa anche Valore solidale. Da oggi, grazie ad un accordo tra i promotori del progetto l'iniziativa garantirà per ogni acquisto all'interno delle attività del circuito una donazione in percentuale anche per tutti gli enti solidali che aderiscono: da Arop a Cuori Randagi, da La Prima Coccola alla Croce Rossa. Un primo momento di condivisione c'è stato domenica sera alla cena con i volontari della Croce Rossa e l'accordo è stato siglato in modo simbolico da una stretta di mano con il presidente Rita Rolfo e con Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rimini



"La logica – spiega Marco Fratta di Valore Romagna – è sempre la medesima. Ogni acquisto in un negozio locale produce un valore circolare e ridistribuisce ricchezza sul territorio. Sport, scuola e adesso solidarietà. I negozi di prossimità sono in crisi, non lo scopriamo certo oggi. Ma la soluzione non può più essere il marketing della compassione, ovvero "vieni da noi perché abbiamo bisogno". Con Valore Romagna la qualità del prodotto è affiancata ad un ritorno tangibile: uno sconto in modalità cashback e la possibilità concreta di aiutare il proprio territorio. Ecco che acquistare locale diventa non solo importante, ma conveniente. Basterà ritirare la propria card, alla Croce Rossa o negli altri punti di rilascio e indicare sul proprio profilo il nome dell'ente al quale Valore Romagna corrisponderà il bonus". "Se vogliamo davvero difendere il commercio di prossimità e tenere insieme il nostro tessuto sociale, non possiamo più affidarci ad iniziative frammentarie. Bisogna fare sistema: sport, scuola e da oggi realtà benefiche. L'invito che rivolgiamo alla comunità, ai negozi e ai tanti enti benefici è proprio quello di contattarci per entrare in massa nel circuito di Valore Romagna. Perchè più volume di acquisti ci sarà, più valore sarà ridistribuito su tutto il territorio", conclude Fratta.