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Controesodo

Primo fine settimana di settembre: code per i rientri su Adriatica e A14

In foto: code per i rientri nel riminese
code per i rientri nel riminese
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Redazione
   
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Con il primo weekend di settembre si dovrebbe chiudere il grande controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane, con oltre 27 milioni di veicoli in movimento per il ritorno nelle città. Nel riminese, dove le temperature ancora elevate hanno attirato ancora numerosi turisti nel fine settimana, i flussi di traffico più intensi si sono registrati al rientro in direzione nord lungo la Statale 16 e l'autostrada A14, sebbene in graduale normalizzazione rispetto ai picchi dei weekend scorsi. Venerdì e sabato nel tratto riminese dell'Adriatica sono stati rilevati da Anas ben 69.018 transiti.

Anche il prossimo fine settimana dovrebbero essere complesse per il traffico per via delle decine di migliaia di presenze per il motomondiale a Misano.

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