Controesodo
Primo fine settimana di settembre: code per i rientri su Adriatica e A14
In foto: code per i rientri nel riminese
di Redazione
1 min
Con il primo weekend di settembre si dovrebbe chiudere il grande controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane, con oltre 27 milioni di veicoli in movimento per il ritorno nelle città. Nel riminese, dove le temperature ancora elevate hanno attirato ancora numerosi turisti nel fine settimana, i flussi di traffico più intensi si sono registrati al rientro in direzione nord lungo la Statale 16 e l'autostrada A14, sebbene in graduale normalizzazione rispetto ai picchi dei weekend scorsi. Venerdì e sabato nel tratto riminese dell'Adriatica sono stati rilevati da Anas ben 69.018 transiti.
Anche il prossimo fine settimana dovrebbero essere complesse per il traffico per via delle decine di migliaia di presenze per il motomondiale a Misano.
Altre notizie
commento ingiurioso
Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
dopo la deadline di agosto
Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
da domenica 20 settembre
"L’arte racconta scene di vita di San Francesco". La mostra a Verucchio
di Redazione
FOTO
Servono misure urgenti
La crisi del commercio: nel riminese in sei anni chiusi 614 negozi
di Redazione