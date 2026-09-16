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l'incontro col sindaco

Primi incontri istituzionali per il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

In foto: sindaco e comandante
sindaco e comandante
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Redazione
   
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E' il Colonnello Daniele Credidio il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini. Arriva a Rimini dopo aver diretto il Reparto operativo di Cagliari e subentra al Colonnello Ruggero Gerardo Rugge.

Il colonnello Credidio ha maturato una lunga esperienza nell'Arma tra Napoli, Sanremo, Palermo e il Comando Generale dei Carabinieri, occupandosi anche di criminalità organizzata, prima dell'incarico a Cagliari che ha preceduto l'arrivo a Rimini. Laureato in Giurisprudenza, ha approfondito gli studi in Scienze della Sicurezza e diritto internazionale umanitario.

Questa mattina è stato ricevuto dal sindaco di Rimini e presidente della provincia Jamil Sadegholvaad per un primo scambio istituzionale. Il sindaco, ribadendo la disponibilità dell'amministrazione a proseguire la collaborazione avviata negli anni con l'Arma sui temi della sicurezza urbana, ha donato al nuovo comandante tre pubblicazioni legate al territorio: il volume Amarcord, la pubblicazione del Fellini Museum e il volume di Visit Romagna Romagna, La terra della dolce vita

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