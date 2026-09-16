  
Indietro
menu
menu

da Porto Garibaldi a Cattolica

Nasce la Rete della Piccola Pesca Costiera Emilia-Romagna. Si parte con 32 soci

In foto: piccola pesca
piccola pesca
di
Redazione
   
Tempo di lettura 3 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

È nata ufficialmente la Rete della Piccola Pesca Costiera dell’Emilia-Romagna, una nuova realtà che per la prima volta mette insieme e dà una rappresentanza unitaria alle imprese e ai pescatori che praticano la piccola pesca lungo tutta la costa regionale, da Porto Garibaldi a Cattolica.

La costituzione della rete è stata formalizzata a Rimini, nella sede della Cooperativa Lavoratori del Mare, con la firma dell’atto da parte di 32 soci (25 anni il più giovane). Presenti, fra gli invitati, i rappresentanti di Legacoop Romagna ed Emilia-Romagna, i direttori delle cooperative Casa del Pescatore di Cattolica, Lavoratori del mare di Rimini e Casa del Pescatore di Cesenatico, e l'assessore alla blue economy del Comune di Rimini Anna Montini.

Il numero degli associati alla rete è già destinato a crescere: sono infatti in arrivo ulteriori richieste di adesione che porteranno a riunire oltre 40 pescatori e a rappresentare circa 50 imbarcazioni lungo la costa emiliano-romagnola. La piccola pesca costiera rappresenta una delle espressioni più tradizionali della marineria dell’Adriatico. È un’attività artigianale esercitata generalmente entro le 12 miglia dalla costa, attraverso l’utilizzo di attrezzi fissi e selettivi, non trainati, come nasse, cestini, bertovelli e reti da posta.

La rete vuole salvaguardare un mestiere a basso impatto ambientale, strettamente legato alle caratteristiche dei fondali e delle risorse locali, ma anche a un patrimonio di conoscenze, tradizioni e competenze tramandate nel tempo. Una componente importante dell’economia delle marinerie emiliano-romagnole - sottolineano i promotori -  che contribuisce a mantenere vive le comunità costiere e il rapporto storico tra i territori e il mare.

La nascita della Rete risponde innanzitutto all’esigenza di unire le forze delle imprese che praticano questa attività, superando la frammentazione e costruendo uno spazio comune di confronto e rappresentanza. L’obiettivo è dare maggiore voce a un mestiere che presenta caratteristiche e problematiche specifiche, mettendo in comune esperienze, esigenze e proposte. Accanto alla rappresentanza unitaria, la Rete punta inoltre a condividere servizi, informazioni e strumenti utili ai pescatori, favorendo la collaborazione tra le diverse realtà della costa e una maggiore capacità di affrontare insieme le sfide che interessano il settore.

“È un momento storico: è la prima volta che in Emilia-Romagna viene costituita una rete con la finalità di dare voce a un settore finora frammentato - spiega il promotore e presidente Davide Vasini, 36 anni - La Rete si propone come un punto di riferimento per la piccola pesca costiera regionale, con l’ambizione di rafforzare il ruolo dei pescatori nei confronti delle istituzioni e degli altri soggetti della filiera, valorizzando al tempo stesso le peculiarità di un’attività artigianale profondamente radicata nelle marinerie dell’Emilia-Romagna".

"La nascita della Rete è un passaggio importante - sottolinea - perché per la prima volta mettiamo attorno allo stesso tavolo una parte significativa della piccola pesca costiera emiliano-romagnola. Partiamo da 44 soci, auspichiamo che continueranno ad aderire nuovi pescatori, molti si stanno già informando per entrare. È un segnale della volontà di fare squadra, diventare un punto di riferimento unico, e di dare al nostro mestiere una voce più forte e riconoscibile".

Altre notizie
repertorio
Ordinanza del sindaco

Un caso di Dengue nel riminese. Interventi straordinari attivati dal comune
di Redazione
repertorio (@newsrimini)
le previsioni

Precipitazioni in arrivo. Allerta meteo gialla per giovedì
di Redazione
gli interni della scuola Carducci
investimento da 5 milioni

Nuova scuola primaria “Giosuè Carducci” a Bellaria, sabato l'inaugurazione
di Redazione
FOTO
il porto di Riccione
A Riccione

Ex hotel Savioli e darsena di ponente. La proposta arriva in consiglio comunale
di Redazione
Bruno Bernabei di Costa Hotels
mare e collina insieme

Le vacanze cambiano. Costa Hotels: serve IAT unico per promuovere l'entroterra
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO