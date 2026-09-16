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investimento da 5 milioni

Nuova scuola primaria “Giosuè Carducci” a Bellaria, sabato l'inaugurazione

In foto: gli interni della scuola Carducci
gli interni della scuola Carducci
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Redazione
   
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Sabato 19 settembre alle 11.15 è in programma l'inaugurazione della nuova scuola primaria “Giosuè Carducci” di via Bellini a Bellaria Igea Marina.
 
Ci sarà il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle autorità per il primo plesso scolastico costruito in città dagli anni Settanta ad oggi. Una struttura progettata secondo i moderni standard tecnologici e di materiali; realizzata grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro, finanziato all'80% con risorse PNRR. La nuova scuola, che ha regolarmente avviato le proprie attività questa settimana, dispone di dieci classi ed ospita circa 200 alunni.
 
Nel 2027 sorgerà accanto alla scuola anche una nuova palestra – i cui lavori sono già cominciati - al servizio tanto degli studenti quanto delle realtà sportive del territorio; un’opera quest’ultima da 2,5 milioni di euro, finanziata dal Comune di Bellaria Igea Marina con il sostegno del Credito sportivo.
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