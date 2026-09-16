Nuova scuola primaria “Giosuè Carducci” a Bellaria, sabato l'inaugurazione

Sabato 19 settembre alle 11.15 è in programma l'inaugurazione della nuova scuola primaria “Giosuè Carducci” di via Bellini a Bellaria Igea Marina.

Ci sarà il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle autorità per il primo plesso scolastico costruito in città dagli anni Settanta ad oggi. Una struttura progettata secondo i moderni standard tecnologici e di materiali; realizzata grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro, finanziato all'80% con risorse PNRR. La nuova scuola, che ha regolarmente avviato le proprie attività questa settimana, dispone di dieci classi ed ospita circa 200 alunni.