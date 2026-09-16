Le vacanze cambiano. Costa Hotels: serve IAT unico per promuovere l'entroterra

Il cambiamento delle vacanze è sotto gli occhi di tutti. Sempre più turisti, soprattutto stranieri, non cercano solo la spiaggia ma vogliono anche scoprire il territorio, con le sue proposte culturali ed enogastronomiche. Nella lettura di questa evoluzione si inserisce la proposta di Costa Hotels/Food In Tour Riccione: "ci vogliono -spiega il presidente Bruno Bernabei - riferimenti di promozione e prenotazione unici pubblico/privato, specialmente nelle vallate del nostro entroterra con la possibilità di prenotare ospitalità alberghiera sul mare". Concretamente la proposta è di aprire in luoghi strategici, a inizio vallata o all'uscita autostrada di Cattolica per la Valconca e di Rimini Nord per la Valmarecchia IAT UNICO di Vallata. L'ufficio dovrebbe essere gestito da pubblico e privato insieme, con il pubblico a fare la promozione dei territori e degli eventi e il privato ad ocuparsi della gestione di prenotazione delle struture (agriturismo / Hotel/Wine Resort/Country House/Ville Storiche/Boutique B&B).

"Sarebbe molto interessante - aggiunge Bernabei - che nello Iat Unico ci potesse essere la possibilità di fare degustazioni veloci dei prodotti a km 0 di ogni vallata con la possibilità di acquistarli direttamente dai produttori presenti, collegato con un DMO del mare per prenotare anche ospitalità alberghiera nelle località costiere. Questo vuol dire proporre un pacchetto turistico mare-collina, sia al turista singolo sia a chi fa intermediazione Tour Operator /Agenzie Viaggio /Cral/Associazioni. Oggi la scelta della vacanza sta cambiando velocemente e sempre di più il Viaggiatore Curioso diventa Itinerante scegliendo la destinazione territoriale da scoprire per vivere emozioni da raccontare. Il Turismo Esperenziale Enogastronomico oggi rappresenta un modello vincente del nuovo turismo itinerante,dove ogni viaggio diventa scoperta ogni vacanza ricordo indelebile e ogni esperienza racconto autentico".