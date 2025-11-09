"Prima Riccione", svelato il nuovo simbolo delle civiche. Obiettivo elezioni

Le civiche di Riccione, maggiore forza politica di minoranza in consiglio comunale, si riuniscono sotto un unico simbolo e con un nuovo nome: "Prima Riccione". Un passo che arriva a pochi giorni dall'incontro pubblico del 15 novembre alle 15 al Palazzo del Turismo e, soprattutto, in vista delle amministrative della primavera 2027 già al centro dei primi incontri con gli altri partiti del centro destra.

"Nasce una nuova identità pur con la stessa visione di sempre - si legge nel post che mostra il nuovo simbolo -. Oggi sveliamo il nostro nuovo logo e la nuova identità civica. Un nuovo simbolo per rappresentare al meglio i valori, l’impegno e la comunità che vogliamo costruire insieme. Il nostro simbolo cambia, ma la nostra missione resta: ascoltare, proporre, agire per il bene comune. Una nuova identità per rappresentare al meglio i valori, l’impegno e l’amore per Riccione; che rappresenta chi siamo e chi vogliamo diventare: aperti, concreti, uniti da un sogno comune e da una passione che nasce dalle nostre strade, dai nostri quartieri, dalla nostra gente. Il nuovo simbolo rappresenta tutti noi e voi: una comunità che guarda avanti, con radici solide e lo sguardo rivolto al domani. Insieme, costruiamo il futuro." conclude il post.

Come detto, il 15 novembre ci sarà poi l'incontro al palazzo del turismo per aprire "un momento di dialogo con tutta la comunità che sarà la base del nostro programma elettorale" si legge nel volantino