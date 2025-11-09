Investita mentre attraversa via Santarcangiolese, grave 68enne

Un grave incidente sabato, intorno alle 17, a Santarcangelo lungo la via Santarcangiolese all’altezza della rotatoria con via Giovanni Paolo II.

Una 68enne del posto, nell’attraversare la strada è stata investita da una Toyota Yaris condotta da una 62enne, anche lei di Santarcangelo, che percorreva la stessa via diretta verso l’entroterra.

La donna, apparsa da subito in condizioni molto gravi, è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena e ricoverata in terapia intensiva.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale Unione Valmarecchia che sta indagando per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.