nessun ferito
Guasto al camion che scivola e finisce nella strada sottostante
In foto: i vigili del fuoco al lavoro per rimuovere il camion
di Redazione
1 min
Sab 8 Nov 2025 19:44 ~ ultimo agg. 19:56
Incidente per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto intorno alle 19.30 a Covignano, in via Castellaccio, dove il camion di una ditta di mobili è scivolato per alcuni metri, pare per un guasto meccanico al freno a mano, dall'abitazione dov'era parcheggiato fino alla strada sottostante. In quel momento i due operai non si trovavano all'interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di rimuovere il camion rimasto incastrato al termine della discesa. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro.
