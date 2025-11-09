Shuttle Mare: stabili per il terzo anno, ma soddisfatti, gli utenti

Restano 50.000 anche nel 2025 i passeggeri dello Shuttle Mare a Rimini, un dato praticamente inalterato negli ultimi tre anni. Il servizio gratuito, che dopo 5 anni sembra quindi essersi attestato come numero utenza, soddisfa però pienamente i passeggeri. E' quanto emerge dal questionario di gradimento che Start Romagna, gestore del servizio, ha sottoposto ai clienti registrati sulla piattaforma di prenotazione. 306 le risposte ricevute.

Molto positivo il giudizio di soddisfazione complessiva, pari a 8.19. In linea generale, considerando chi ha espresso un voto fra 6 e 10, il servizio ha soddisfatto l’87,6% degli intervistati, per la puntualità il 77,1%, per la comodità il 95%, mentre chi lo ha utilizzato più di 5 volte è il 72,5%, più di 10 volte il 36,9%, più di 20 volte il 18,3%. I principali punti di forza evidenziati dagli utenti sono stati: gratuità 36,7%, comodità di poter usare qualsiasi fermata del TPL 25,3%, assenza di cambi di autobus 21,5%, possibilità di programmare il servizio per più giorni 14,7%. Rispetto allo scorso anno, c’è stato un incremento nel gradimento della puntualità del servizio. La maggior parte degli utenti, 3 su 4, proviene dal territorio riminese e dal sondaggio conferma che il servizio è una risorsa essenziale per i residenti locali. La porzione di visitatori provenienti da altre località afferma comunque il ruolo di Shuttlemare anche nell'attrarre e servire il pubblico turistico.