Prete aggredito. Ragazzo forza la porta della casa parrocchiale e lo minaccia

Un’aggressione in pieno giorno, con pesanti minacce di morte. E’ quella subita da un parroco riminese: il sacerdote, nel primo pomeriggio di martedì si trovava nella casa parrocchiale che si trova a fianco della chiesa, quando, alle 14,30, un giovane ha forzato con un calcio la porta d’ingresso ed è entrato nell’abitazione, salendo fino alla camera da letto, dove si trovava in quel momento il prete. Il ragazzo, 23enne italiano, lo ha aggredito e lo ha minacciato di morte.

Era agitato, in mano aveva una bomboletta di spray al peperoncino e un accendino. Il parroco ha cercato di calmarlo e con tono conciliante gli ha chiesto di uscire. Nella fuga il ragazzo ha spaccato la statua della Madonna, che si trovava nel corridoio, riducendola in mille pezzi. Mentre usciva ha continuato a proferire minacce e intimidazioni e ha colpito il sacerdote con uno schiaffo. Profondamente scosso per l’accaduto, il prete ha chiesto subito l’intervento delle forze dell’ordine chiamando il 112 e sul posto è giunta una volante della Polizia di Stato. Il 23enne, infatti, era ancora nel parco di fronte alla chiesa. Il parroco ha sporto denuncia, il ragazzo è stato portato in Questura dove è stato identificato e denunciato a piede libero per minacce. Addosso non aveva più con se lo spray e l'accendino di cui si era già disfatto. Restano ignoti i motivi dell'assurdo gesto.