Al via TTG Travel Experience: taglio del nastro del ministro Mazzi

Ha preso il via l’edizione numero 63 del TTG Travel Experience. Fino a venerdì 16 ottobre Italian Exhibition Group riunisce alla Fiera di Rimini 2.800 brand espositori e 1.000 buyer su 28 padiglioni e 140.000 metri quadrati. Il taglio del nastro nella Main Arena della Hall Sud è avvenuto insieme al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.

Destinazioni, tour operator, buyer, catene alberghiere, imprese tecnologiche, tutti riuniti per rispondere a un turismo quanto mai dinamico e alla richieste sempre più mirate dei viaggiatori. Una fiera che apre a undici nuovi paesi in Europa e nel mondo portando il totale dei paesi rappresentati a 75. Resta centrale però il ruolo di Rimini, padrona di casa. Duecento eventi, 9 arene tematiche e oltre 400 relatori scandiscono il programma di TTG Travel Experience 2026, tra incontri istituzionali, ricerche in anteprima e confronti sui principali cambiamenti che stanno attraversando il turismo.

Tra le novità dell’edizione il nuovo format di TTG Star Award, il premio dedicato ai professionisti che, all’interno delle proprie imprese, guidano il cambiamento attraverso idee, prodotti e soluzioni innovative. Dodici i candidati, suddivisi nelle categorie Transport, Hospitality, Destination e Tour Operator, con il riconoscimento speciale TTG Star EXIST. La TTG Next Startup Area ospita 40 startup nel padiglione C3, tra realtà emergenti e imprese in crescita, con pitch, talk e incontri su intelligenza artificiale, automazione, dati, smart destination e nuovi modelli di business.

Il programma guarda già al 2027 con i cinque trend di consumo di Travel & Hospitality Vision +27 by TTG, la prima ricerca sulla Zero Click Economy, gli studi di Politecnico di Milano, Confturismo-SWG, Isnart e Nexi e il nuovo Rapporto sul Turismo Italiano. Spazio anche alle nuove geografie del viaggio, con il Mediterraneo, la geopolitica, il clima e la sicurezza dei viaggiatori tra i temi più discussi. Tra gli appuntamenti istituzionali, giovedì 15 ottobre sarà presentato il Cammino di San Giovanni Paolo II, progetto condiviso tra Italia e Polonia con la partecipazione del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e del segretario di Stato polacco Ireneusz Raś.