CiocoPaese. Tre giorni tra golosità e maxi torta per il compleanno di Riccione

Ad aprire ufficialmente i festeggiamenti per il 104° Compleanno di Riccione sarà “CiocoPaese”. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, la grande festa del cioccolato artigianale organizzata dal Comitato Riccione Paese insieme al Comune e che si svolgere su corso Fratelli Cervi, nella parte dove ancora non c'è il cantiere, viale Diaz, piazza Matteotti e piazza Unità. A fare da cornice alla manifestazione ci saranno i mercatini di artigianato e gli stand gastronomici, affiancati da un’area giochi con giostre e laboratori creativi. E come per ogni compleanno che si rispetti ci sarà la torta realizzata dal Maestro pasticcere e cioccolatiere Paolo Staccoli e l’esclusivo dessert monoporzione ideato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero S. Savioli.

L'inaugurazione sarà venerdì 16 ottobre alle 18, con la contestuale apertura di tutti gli stand. La prima serata entrerà subito nel vivo a partire dalle ore 19 con la musica e i balli country a cura dei Wild Angels. Il programma proseguirà nella giornata di sabato 17 ottobre: dalle ore 16:00, in piazza Unità, prenderà il via la terza edizione della rassegna “Sogna Riccione Sogna”, che porterà sul palco i cantautori emergenti del territorio: Davitralenuvole, la formazione Le Storie Di Lisa, Pietro Motta e la cantante riccionese Michelle, affermatasi all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor. In contemporanea, dalle ore 16:00 alle 17:30, il centro storico si animerà con la sfilata in costume di Lady Camelot. Al termine delle esibizioni pomeridiane, gli studenti dell’Istituto Alberghiero “S. Savioli” distribuiranno il dolcetto. La serata proseguirà poi alle ore 20:00 con il rock della band Different Soul, per lasciare spazio alle ore 21:00 al concerto dei Joe Dibrutto. Domenica 18 ottobre, alle ore 15:30, piazza Unità tornerà a riempirsi di note con la seconda tappa di “Sogna Riccione Sogna”, condotta da Simona Mulazzani e dedicata agli allievi delle scuole di musica locali: Musicantiere, Giocamusica e Istituto musicale Gaspare Tirincanti. Alle ore 18:00, piazza Unità ospiterà il tradizionale taglio della maxi torta di compleanno.