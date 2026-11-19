Il tribunale della Libertà di Bologna ha accolto il ricorso degli agenti del Nucleo Falchi della polizia Locale di Rimini e disposto l'immediata cessazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio a carico di tutti gli indagati tranne che per la posizione dell'ispettore superiore Vincenzo Reale - per il quale resta valida la sospensione di un anno - condannato al pagamento delle spese della propria procedura incidentale.

I giudici bolognesi hanno ritenuto che il gravame sia parzialmente fondato per i motivi separatamente depositati. Gli agenti Luca Corsini, Pasqualina Miele, Luigi Spettrini, Giovanni Milano, Jonathan Rambaldi, Maria Beatrice Mulazzani (moglie dell'ex comandante della Locale, Andrea Rossi) e Federico Cappella potranno quindi tornare a lavoro. Bisognerà capire con quali mansioni, dal momento che nel frattempo il prefetto di Rimini, con un provvedimento amministrativo, aveva revocato a tutti e otto gli indagati la licenza di polizia giudiziaria con conseguente riconsegna dell'arma.