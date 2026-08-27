Meeting e visita del Papa. Il plauso del SAP agli agenti impegnati

Giorni di grande impegno ma gestiti con professionalità, lontano dai riflettori e garantendo sicurezza. Il segretario provinciale del SAP, Salvatore Giglia, esprime in una nota il suo ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati in occasione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e della visita del Santo Padre a Rimini.

"Si è conclusa ieri a Rimini - scrive Giglia - una settimana di grande impegno per le Forze dell’Ordine, chiamate a garantire la sicurezza del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e della visita del Santo Padre, eventi che hanno portato sul territorio ministri, rappresentanti delle Istituzioni, autorità e numerose personalità di rilievo. Il SAP vuole esprimere il proprio sentito plauso alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che hanno garantito i servizi di sicurezza e ordine pubblico, affrontando un dispositivo particolarmente complesso e impegnativo. Il personale della Questura di Rimini, insieme ai numerosi colleghi aggregati provenienti da altre realtà territoriali, ha dimostrato ancora una volta grande professionalità, senso del dovere, disponibilità e abnegazione, contribuendo in maniera determinante al regolare svolgimento degli eventi.

Sono stati giorni intensi, caratterizzati da turni impegnativi, massima attenzione e grande responsabilità. Un lavoro svolto spesso lontano dai riflettori, ma fondamentale per garantire la sicurezza di cittadini, partecipanti, autorità e personalità presenti sul territorio. Il SAP vuole ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che hanno affrontato questi giorni con professionalità e spirito di sacrificio, afferma il segretario provinciale Salvatore Giglia. Il Meeting e la visita del Santo Padre hanno rappresentato due appuntamenti di straordinaria importanza e dietro la loro sicurezza c’è stato il lavoro silenzioso e prezioso di centinaia di donne e uomini della Polizia di Stato. Un ringraziamento particolare è andato al personale della Questura di Rimini e ai colleghi aggregati, che hanno lavorato fianco a fianco dimostrando un grande spirito di squadra e una straordinaria capacità di collaborazione. Il SAP sottolinea inoltre come questi eventi abbiano rappresentato una concreta dimostrazione della professionalità del personale della Polizia di Stato, capace di affrontare anche i servizi più complessi con equilibrio, competenza e senso delle Istituzioni.

A tutte le colleghe e ai colleghi che hanno garantito la sicurezza del Meeting e della visita del Santo Padre, il SAP rivolge il proprio più sincero ringraziamento e un grande plauso per il lavoro svolto.

Professionalità, sacrificio e abnegazione: ancora una volta la Polizia di Stato ha fatto la sua parte".