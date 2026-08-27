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piazza di spaccio nel parco

Arrestato per due euro di hashish, lo tradisce il gesso alla gamba immacolato

In foto: i cani antidroga (repertorio)
i cani antidroga (repertorio)
di
Lamberto Abbati
   
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Un gesso alla gamba troppo pulito per chi dichiara di vivere in strada ha tradito un 63enne tunisino, arrestato mercoledì dal Nucleo Falchi della Polizia Locale di Rimini. L'uomo è accusato di gestire una "piazza di spaccio" su una panchina nel parco pubblico di via Matteotti. Gli agenti lo hanno bloccato dopo averlo visto cedere 0,75 grammi di hashish a un acquirente in cambio di 2,50 euro.

Addosso al pusher sono stati trovati altri 10 grammi di droga e 60 euro nel marsupio. Nonostante sostenesse di dormire per strada, in giacigli di fortuna, i suoi abiti ordinati e il gesso immacolato hanno spinto gli agenti a indagare. È emerso così che l'uomo, senza lavoro e con precedenti, viveva in albergo, cambiando struttura ogni due o tre mesi

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