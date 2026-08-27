Arrestato per due euro di hashish, lo tradisce il gesso alla gamba immacolato

Un gesso alla gamba troppo pulito per chi dichiara di vivere in strada ha tradito un 63enne tunisino, arrestato mercoledì dal Nucleo Falchi della Polizia Locale di Rimini. L'uomo è accusato di gestire una "piazza di spaccio" su una panchina nel parco pubblico di via Matteotti. Gli agenti lo hanno bloccato dopo averlo visto cedere 0,75 grammi di hashish a un acquirente in cambio di 2,50 euro.

Addosso al pusher sono stati trovati altri 10 grammi di droga e 60 euro nel marsupio. Nonostante sostenesse di dormire per strada, in giacigli di fortuna, i suoi abiti ordinati e il gesso immacolato hanno spinto gli agenti a indagare. È emerso così che l'uomo, senza lavoro e con precedenti, viveva in albergo, cambiando struttura ogni due o tre mesi.