sequestrati 14mila euro
Cocaina nel forno e rilevatori di microspie: artigiano arrestato dalla polizia
In foto: La droga, i soldi e le microspie sequestrate dalla Mobile
di Lamberto Abbati
1 min
Un artigiano edile albanese di 56 anni, ufficialmente quasi nullatenente, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Rimini con oltre 214 grammi di cocaina e 14.700 euro in contanti nascosti sotto un cassetto. L'uomo, tradito da una vistosa cicatrice sul volto e da una Yaris grigia segnalata in più occasioni, custodiva la droga nel forno di un appartamento in cui alloggiava a Rimini, in centro. Oltre al materiale da confezionamento, la polizia ha sequestrato tre rilevatori di microspie e Gps, un apparato di intercettazione ambientale e cinque banconote da 5 euro usate come "token" per i corrieri: indizi di un livello criminale ben superiore al piccolo spaccio.
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