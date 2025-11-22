  
Indietro
menu
menu

impianto climatizzazione rotto

Distaccamento di Cattolica senza riscaldamento. La denuncia dei Vigili del Fuoco

In foto: il distaccamento di Cattolica
il distaccamento di Cattolica
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 22 Nov 2025 12:39 ~ ultimo agg. 12:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Segreteria Provinciale CO.NA.PO. denuncia una situazione "ormai insostenibile" presso il Distaccamento dei
Vigili del Fuoco di Cattolica, dove l’impianto di climatizzazione risulta guasto dall’inizio di Giugno.

"Nonostante le segnalazioni ripetute, il pieno coinvolgimento dell’amministrazione e il rimbalzo tra l’amministrazione e il Comune di Cattolica (proprietario dell’immobile) su chi dovesse eseguire la riparazione, da allora non è stato effettuato alcun intervento risolutivo", lamenta il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco.
"Durante l’estate appena trascorsa il personale operativo ha svolto il proprio servizio senza alcuna forma di
climatizzazione, affrontando ondate di caldo intenso e condizioni di lavoro che avrebbero richiesto ambienti adeguatamente raffrescati. Oggi, con l’arrivo del freddo e le prime nevicate già registrate sui rilievi della zona, la situazione è peggiorata: il
distaccamento è privo di riscaldamento, mettendo i lavoratori davanti a condizioni ambientali non più tollerabili.
È inaccettabile che chi garantisce ogni giorno la sicurezza dei cittadini debba operare in ambienti non conformi ai
requisiti minimi di salubrità e benessere, previsti dalle norme vigenti e dalle basilari tutele per la salute dei lavoratori".
Il CO.NA.PO. chiede con forza "un intervento immediato da parte dell’amministrazione affinché l’impianto venga
ripristinato senza ulteriori ritardi, ripristinando condizioni dignitose e sicure per tutto il personale del distaccamento".

Altre notizie
la curva del fattore a Riccione
no alle delegittimazioni

Curva del Fattore: incidenti mortali azzerati. Il Comune contro i 'no controlli'
di Redazione
il mare oggi a Rimini (@newsrimini)
miglioramento in serata

Il maltempo si fa sentire. Mare in burrasca e colline imbiancate
di Redazione
dalla locandina
a San Giuliano

'Alberi per il futuro'. Il gruppo M5S di Rimini promuove una pulizia del parco
di Redazione
@Adriapress
nessun ferito

Capannone in fiamme nella notte, da chiarire le cause dell'incendio
di Redazione
VIDEO
repertorio
Un tema da affrontare

Gli scricchiolii della sanità. Liste d'attesa e non solo
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO