rete bianca

Potenziamento della fognatura in zona Celle a Rimini, investimento da 280.000 €

In foto: via delle Piante
via delle Piante
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 24 Nov 2025 14:31 ~ ultimo agg. 14:53
Via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per il potenziamento della rete di fognatura bianca nella zona di via Tonale e via delle Piante, in zona Celle a Rimini. L’intervento, che interesserà un'area critica per la raccolta delle acque meteoriche, prevede un investimento complessivo di 280mila euro e mira a risolvere le problematiche di smaltimento delle acque piovane attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture.
Il progetto prevede opere significative di riqualificazione della rete fognaria con la realizzazione di un nuovo tratto completamente dedicato alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche. Gli interventi includono scavi a sezione obbligata per la posa di nuove condotte, progettate con materiali ad alta resistenza meccanica in grado di sopportare i carichi del traffico veicolare. Particolare attenzione sarà riservata alla realizzazione di nuove caditoie che garantiranno un efficiente deflusso delle acque piovane, prevenendo ristagni e allagamenti.
L'intervento prevede anche un'importante opera di riqualificazione della sede stradale. È infatti programmato il rifacimento completo della pavimentazione con consolidamento del manto stradale, utilizzando conglomerati bituminosi di ultima generazione o materiali equivalenti, scelti in base alla classificazione funzionale delle strade interessate e ai livelli di traffico previsti. Saranno inoltre ripristinati lo strato di collegamento e il tappeto d'usura, oltre al rinnovo della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.
I tempi di realizzazione dell'intervento sono stimati in 60 giorni a partire dall'aggiudicazione dei lavori, con conclusione prevista entro settembre 2026.
