CNA e Rimini Shopping Night colorano di arancione il Black Friday

Un evento simbolico nato dalla collaborazione tra CNA Rimini, CNA Impresa Donna Rimini, le attività commerciali del centro storico della Rimini Shopping Night con il patrocinio del Comune di Rimini e della Casa delle Donne e il sostegno del Consorzio Verde e Sole macellerie della Provincia di Rimini.

CNA Impresa Donna Rimini e le attività commerciali della Rimini Shopping Night si uniscono con l’iniziativa “Non facciamo sconti sulla violenza contro le donne”. Venerdì 28 novembre in occasione del "Black Friday", le attività del centro storico di Rimini si “tingono” di arancione, colore simbolo di speranza e cambiamento per lanciare un messaggio comune: “La violenza non è mai giustificabile. Il rispetto non si sconta”

Il simbolo della campagna di sensibilizzazione è il colore arancione, scelto per rappresentare un futuro luminoso, privo di violenza di genere. Un colore acceso, positivo, che richiama energia, visibilità e speranza che abbraccia tutto il pianeta con la campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite per dire no alla violenza contro le donne e le ragazze. “Il Black Friday diventa Orange Friday sottolineando come il rispetto per le donne non si mai in saldo - puntualizza Raffaella Campi Presidente Impresa Donna CNA Rimini - un accento cromatico nato con la volontà di sensibilizzare la comunità sul tema della parità di genere”. L’arancione accenderà Rimini già martedì 25 novembre: Castel Sismondo sarà simbolicamente illuminato di arancione per dire “no” alla violenza sulle donne.

"Gli esercizi della Rimini Shopping Night hanno creduto immediatamente nella proposta di CNA - ha raccontato Andrea Serafini, portavoce delle attività aderenti alla Rimini Shopping Night - nella chat dove sono presenti oltre 200 persone non c’è stato nemmeno un distinguo e tutti hanno subito aderito. Sono arrivate richieste anche da parte di chi non è associato a CNA e non fa parte della Rimini Shopping Night”.

La luce della speranza irradierà poi il centro storico nella giornata di venerdì 28 novembre quando le attività del centro storico della Rimini Shopping Night che aderiscono all’iniziativa esporranno nelle vetrine un elemento arancione a loro discrezione ma ben visibile che sottolinea la partecipazione all’iniziativa.