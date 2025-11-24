Inaugurata una panchina arancione a Ospedaletto

Inaugurata al Parco Moratti di Ospedaletto l’ottava panchina arancione, simbolo permanente dell’impegno della comunità di Coriano nella lotta alla violenza contro le donne e nella promozione del rispetto e della dignità femminile. L’iniziativa si è tenuta alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed erano presenti alla cerimonia il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaca e assessore alle Pari Opportunità Domenica Spinelli, l’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi, e i rappresentanti della Prefettura e delle Forze dell’Ordine. A rendere ancora più significativo il momento è stata la partecipazione di due classi della scuola secondaria di primo grado di Ospedaletto. Sulla panchina una targhetta con scritto “Un inno al sole, alla vita, alla rivincita”, un messaggio che invita tutti a dire con forza “no” ad ogni forma di violenza.