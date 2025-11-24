  
Gemellaggi Territoriali

Maxi abete donato dalle valli Scalve e Seriana a Cattolica per Natale

Maxi abete di Cattolica per Natale
di Redazione   
Lun 24 Nov 2025 14:38 ~ ultimo agg. 14:59
Tempo di lettura 1 min
Ha percorso centinaia di chilometri e finalmente è arrivato nel cuore di Cattolica, in piazza Nettuno, il maxi albero donato alla città dalle Valli di Scalve e Seriana. Un gesto di vicinanza e collaborazione che rinnova il gemellaggio tra i due territori. Il re degli abeti  accenderà il Natale di Cattolica dal 7 dicembre, giorno della cerimonia di accensione che avverrà alla presenza di una delegazione delle Magnifiche Valli e svetterà illuminato fino a metà gennaio. “Grazie ai nostri amici per questo gesto che avvicina di nuovo i nostri territori, la montagna al mare – commenta l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci - Sarà bellissimo quando avremo terminato di vestirlo di luminarie e accenderà di magia il Natale e Capodanno di Cattolica". 
