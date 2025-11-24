Gemellaggi Territoriali
Maxi abete donato dalle valli Scalve e Seriana a Cattolica per Natale
In foto: Maxi abete di Cattolica per Natale
di Redazione
1 min
Lun 24 Nov 2025 14:38 ~ ultimo agg. 14:59
Ha percorso centinaia di chilometri e finalmente è arrivato nel cuore di Cattolica, in piazza Nettuno, il maxi albero donato alla città dalle Valli di Scalve e Seriana. Un gesto di vicinanza e collaborazione che rinnova il gemellaggio tra i due territori. Il re degli abeti accenderà il Natale di Cattolica dal 7 dicembre, giorno della cerimonia di accensione che avverrà alla presenza di una delegazione delle Magnifiche Valli e svetterà illuminato fino a metà gennaio. “Grazie ai nostri amici per questo gesto che avvicina di nuovo i nostri territori, la montagna al mare – commenta l’Assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci - Sarà bellissimo quando avremo terminato di vestirlo di luminarie e accenderà di magia il Natale e Capodanno di Cattolica".
Altre notizie
E' ACCADUTO VENERDI' SCORSO
Incendio nel garage, una poliziotta fuori servizio ha prestato aiuto
di Redazione
di Redazione
investimento da 2,3 milioni
Il Centro per l'Impiego si amplia e rinnova gli spazi. Termine lavori a maggio
di Redazione
Meteo Rimini