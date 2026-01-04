Porta a porta. Al via la distribuzione dei calendari per 7.500 famiglie riminesi

Inizia lunedì 5 gennaio la distribuzione delle guide-calendari per la raccolta dei rifiuti porta a porta presso 7.500 famiglie e attività delle zone extraurbane di Rimini. Le frequenze della raccolta domiciliare dei rifiuti sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e sono in vigore dal 1° febbraio 2026 al 31 marzo 2027

Il calendario anche quest’anno è stato realizzato in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, il calendario con i giorni di raccolta, i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti.

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e 800.999.500 per le attività (numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.