  
Indietro
menu
menu

il giorno dopo gli attacchi

Don Aldo dal Venezuela: ho celebrato messa, c'è una tensione calma

In foto: don Aldo Fonti
don Aldo Fonti
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 4 Gen 2026 16:55 ~ ultimo agg. 17:05
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ancora una giornata di grande incertezza e tensione nel barrios di La Guaira dove il sacerdote riminese don Aldo Fonti è a servizio della comunità locale. Dopo una notte insonne sentendo da lontano gli scoppi degli attacchi USA e la giornata di ieri trascorsa chiusi in casa così come consigliato dall'ambasciata italiana, in attesa di capire l'evoluzione degli eventi oggi don Aldo è tornato con cautela al suo servizio ministeriale tra la gente delle favelas

"C'è una tensione calma in questo momento - spiega - . Ho già celebrato due messe domenicali. C'erano meno fedeli del solito, ma pensavo ne sarebbero venuti ancora meno. Tra le persone c'è grande grande incertezza per il futuro". Don Aldo sente vicina la chiesa e la comunità riminese e invita a pregare per il popolo venezuelano.

Altre notizie
Mc Hip Hop Contest
fino al 6 gennaio

L'energia dei ragazzi del MC Hip Hop anima i contenitori riccionesi
di Redazione
teatro Villa
dal 12 gennaio

Al teatro Villa il nuovo anno riparte tra laboratori e workshop
di Redazione
La befana dei pompieri
rimini

In piazza Malatesta arriva Pompieropoli con la Befana che scende dal castello
di Redazione
FOTO
motogp
45 milioni in tre anni

Sport protagonista. La Regione investe su impianti e sostegno ai giovani atleti
di Redazione
Polizia Locale
in via dario campana

Auto contro un albero. Morto l'automobilista, forse a causa di un malore
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO