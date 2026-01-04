Don Aldo dal Venezuela: ho celebrato messa, c'è una tensione calma

Ancora una giornata di grande incertezza e tensione nel barrios di La Guaira dove il sacerdote riminese don Aldo Fonti è a servizio della comunità locale. Dopo una notte insonne sentendo da lontano gli scoppi degli attacchi USA e la giornata di ieri trascorsa chiusi in casa così come consigliato dall'ambasciata italiana, in attesa di capire l'evoluzione degli eventi oggi don Aldo è tornato con cautela al suo servizio ministeriale tra la gente delle favelas.

"C'è una tensione calma in questo momento - spiega - . Ho già celebrato due messe domenicali. C'erano meno fedeli del solito, ma pensavo ne sarebbero venuti ancora meno. Tra le persone c'è grande grande incertezza per il futuro". Don Aldo sente vicina la chiesa e la comunità riminese e invita a pregare per il popolo venezuelano.